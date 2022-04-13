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Дальнее зарубежье 13.04.2022 22:30

Правительство Финляндии передало в парламент доклад о перспективах присоединения страны к НАТО

Правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента детальный доклад относительно того, с какими вызовами сможет столкнуться страна в случае возможного присоединения к НАТО, сообщает в среду финское общественное телерадиовещание YLE.

По данным телерадиокомпании, наравне с преимуществами, которые сможет получить Финляндия от вступления в НАТО, в докладе рассматриваются и возможные риски, в частности, связанные с реакцией на это соседей, в том числе России.

Накануне глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил на пресс-конференции, что в докладе не содержится никаких заключений или оценок, касающихся нынешних политических установок.

Комментируя ситуацию, президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что серьезные решения такого рода требуют досконального анализа.

"Публикация доклада означает начало парламентской фазы, то есть доклад будет обсуждаться в парламенте. Сейчас мы должны определить четкий курс, которым пойдет Финляндия. Это вопрос собственной безопасности Финляндии, но это не пойдет во вред кому-либо", - заявил Ниинистё.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ПЕРСПЕКТИВЫ, ДОКЛАД


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