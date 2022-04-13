Россия рассчитывает на продолжение строительства газопровода «Пакистанский поток» - МИД

В Москве надеются на продолжение реализации проекта по строительству газопровода "Пакистанский поток" при новом правительстве Пакистана, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем, что при новом правительстве Пакистана работа над данным проектом будет продолжена", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что "объективной реальностью является тот факт, что проект носит взаимовыгодный характер, в Пакистане об этом прекрасно известно".

"Его осуществление придаст хороший импульс развитию и пакистанской энергетики, и поможет решить проблему дефицита энергоносителей в этой стране. Он также выгоден и нам", - заявила Захарова.

На этой неделе парламент Пакистана проголосовал за кандидатуру нового премьер-министра, которым стал Шахбаз Шариф. В голосовании участвовали только оппозиционные партии, поскольку незадолго до этого депутаты правящей "Пакистанской партии справедливости" под руководством Имрана Хана, отстранённого от власти, приняли решение коллективно подать в отставку.

Сам Хан заявляет, что оппозиция ранее вступила в сговор с США, чтобы добиться его отстранения от власти из-за независимой внешней политики, ориентированной на активные связи с Китаем и Россией.