Россия рассчитывает на продолжение строительства газопровода «Пакистанский поток» - МИД

В Москве надеются на продолжение реализации проекта по строительству газопровода "Пакистанский поток" при новом правительстве Пакистана, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассчитываем, что при новом правительстве Пакистана работа над данным проектом будет продолжена", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что "объективной реальностью является тот факт, что проект носит взаимовыгодный характер, в Пакистане об этом прекрасно известно".
"Его осуществление придаст хороший импульс развитию и пакистанской энергетики, и поможет решить проблему дефицита энергоносителей в этой стране. Он также выгоден и нам", - заявила Захарова.
На этой неделе парламент Пакистана проголосовал за кандидатуру нового премьер-министра, которым стал Шахбаз Шариф. В голосовании участвовали только оппозиционные партии, поскольку незадолго до этого депутаты правящей "Пакистанской партии справедливости" под руководством Имрана Хана, отстранённого от власти, приняли решение коллективно подать в отставку.
Сам Хан заявляет, что оппозиция ранее вступила в сговор с США, чтобы добиться его отстранения от власти из-за независимой внешней политики, ориентированной на активные связи с Китаем и Россией.
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