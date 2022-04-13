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Дальнее зарубежье 13.04.2022 23:26

Байден сообщил об одобрении военной помощи Украине на $800 млн

Президент США Джо Байден в среду заявил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

"Я только что поговорил с президентом Зеленским и сказал ему, что моя администрация одобряет дополнительную помощь Украине на $800 млн в виде оружия, амуниции и прочей помощи в области безопасности", - говорится в заявлении Байдена с сайта Белого дома.

Согласно заявлению, пакет помощи, в частности, предусматривает передачу Украине "артиллерийских систем, артиллерийских снарядов и бронетранспортеров", а также вертолетов.

Байден подчеркнул, что США также продолжат содействовать в передаче Украине помощи от союзников и партнеров.

Ранее в среду сообщалось, что Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, беседа продлилась около часа.

Издание The Hill сообщало, что с учетом нового пакета помощи США с 24 февраля выделили Киеву более $2,4 млрд помощи в области безопасности, а всего за время работы администрации Байдена - более $3 млрд.

Также Конгресс США одобрил выделение $13,6 млрд помощи Украине в рамках проекта бюджета, подписанного в марте.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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