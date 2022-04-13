В Пентагоне рассказали, какое вооружение США передадут Украине

США в рамках пакета военной помощи Украине на $800 млн направят Киеву 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade, сообщили в среду в Пентагоне.
На брифинге представитель Пентагона Джон Кирби показал журналистам список вооружений, которые США будут передавать Украине.
"Часть этой помощи - новые партии уже поставляемых комплексов вооружений, а другая часть - новые комплексы вооружений, ранее Украине не поставлявшихся", - заявил он.
Также Украина должна получить восемнадцать 155-миллиметровых гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним, 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin и тысячи единиц прочих противотанковых систем, 10 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС воздушного наблюдения, 100 машин повышенной проходимости, беспилотные суда для зашиты побережья.
Кроме того, в список включены медицинское оборудование, оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. единиц оптических устройств и лазерных дальномеров, взрывчатка C-4, мины M18A1 "Клеймор".
Ранее в среду президент США Джо Байден объявил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.
Издание The Hill сообщало, что с учетом нового пакета помощи США с 24 февраля выделили Киеву более $2,4 млрд помощи в области безопасности, а всего за время работы администрации Байдена - более $3 млрд.
Также Конгресс США одобрил выделение $13,6 млрд помощи Украине в рамках проекта бюджета, подписанного в марте.
СМИ анонсировали визит албанского премьера в Азербайджан
Баку и Берлин обсудили перспективы сотрудничества
Странам Балтии хватит СПГ Клайпедского терминала - литовский министр
Цены на нефть продолжили рост после данных об увеличении запасов в США
В ВОЗ призвали не терять бдительности в отношении пандемии COVID-19
В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен всего у 16 человек
Азербайджан в конце апреля будет представлен на туристической выставке в Казахстане
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar представил обновленный центр продаж и обслуживания
Бакинский стартап «Glorri» стал победителем варшавского этапа V4-Azerbaijan Tech-Bridge! Теперь зовет Прага!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ