Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8417 RUR   0.0199 GBR   2.2106 TRY   0.1166

Цена на нефть

12.04 $/bbl +/- WTI 100.60 +6.31 Brent 104.64 +6.16

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.04.2022 23:31

В Пентагоне рассказали, какое вооружение США передадут Украине

США в рамках пакета военной помощи Украине на $800 млн направят Киеву 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade, сообщили в среду в Пентагоне.

На брифинге представитель Пентагона Джон Кирби показал журналистам список вооружений, которые США будут передавать Украине.

"Часть этой помощи - новые партии уже поставляемых комплексов вооружений, а другая часть - новые комплексы вооружений, ранее Украине не поставлявшихся", - заявил он.

Также Украина должна получить восемнадцать 155-миллиметровых гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним, 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin и тысячи единиц прочих противотанковых систем, 10 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС воздушного наблюдения, 100 машин повышенной проходимости, беспилотные суда для зашиты побережья.

Кроме того, в список включены медицинское оборудование, оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. единиц оптических устройств и лазерных дальномеров, взрывчатка C-4, мины M18A1 "Клеймор".

Ранее в среду президент США Джо Байден объявил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

Издание The Hill сообщало, что с учетом нового пакета помощи США с 24 февраля выделили Киеву более $2,4 млрд помощи в области безопасности, а всего за время работы администрации Байдена - более $3 млрд.

Также Конгресс США одобрил выделение $13,6 млрд помощи Украине в рамках проекта бюджета, подписанного в марте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ТЕХНИКА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Байден сообщил об одобрении военной помощи Украине на $800 млн Байден обсудил с Зеленским поддержку Украине со стороны США Зеленский и Байден обсудили пакет оборонной и макрофинансовой поддержки Украине Моди на видеовстрече с Байденом выразил надежду на мирное решение ситуации вокруг Украины Байден обещает продолжать передавать Украине современное оружие США выделяют Украине более 1 тыс. «стингеров» и свыше 5 тыс. комплексов «Javelin»

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az