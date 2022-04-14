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СНГ 14.04.2022 00:00

Квота на экспорт подсолнечного масла из РФ распределена между 54 компаниями

Квота на экспорт подсолнечного масла из РФ распределена между 54 компаниями, следует из приказа Минсельхоза, размещённого на сайте ведомства.

Квоты на экспорт шрота получила 21 компания.

Наиболее крупные доли в квоте предоставлены ведущим экспортерам подсолнечного масла: "ЭФКО" получила 239,7 тыс. тонн, "Астон" - 178,7 тыс. тонн, "Русагро" - 137,4 тыс. тонн, "Каргилл", - 135,6 тыс. тонн, "Юг Руси" - 133,1 тыс. тонн.

Квоты распределялись по историческому принципу.

Как сообщалось, квота на экспорт подсолнечного масла составит 1,5 млн тонн, шрота - 700 тыс. тонн. Эти квоты вводятся с 15 апреля и будут действовать по 31 августа 2022 года.

Как сообщалось, квотирование экспорта подсолнечного масла и шрота вводится в связи с резким ростом мировых цен на подсолнечное масло и масличные, что привело к повышенному спросу на российскую продукцию. Ограничение экспорта направлено на защиту внутреннего рынка.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО, КВОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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