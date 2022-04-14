Квота на экспорт подсолнечного масла из РФ распределена между 54 компаниями, следует из приказа Минсельхоза, размещённого на сайте ведомства.
Квоты на экспорт шрота получила 21 компания.
Наиболее крупные доли в квоте предоставлены ведущим экспортерам подсолнечного масла: "ЭФКО" получила 239,7 тыс. тонн, "Астон" - 178,7 тыс. тонн, "Русагро" - 137,4 тыс. тонн, "Каргилл", - 135,6 тыс. тонн, "Юг Руси" - 133,1 тыс. тонн.
Квоты распределялись по историческому принципу.
Как сообщалось, квота на экспорт подсолнечного масла составит 1,5 млн тонн, шрота - 700 тыс. тонн. Эти квоты вводятся с 15 апреля и будут действовать по 31 августа 2022 года.
Как сообщалось, квотирование экспорта подсолнечного масла и шрота вводится в связи с резким ростом мировых цен на подсолнечное масло и масличные, что привело к повышенному спросу на российскую продукцию. Ограничение экспорта направлено на защиту внутреннего рынка.
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