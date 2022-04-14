ФРС потребуется удача, чтобы обеспечить «мягкую посадку» экономике США - глава Минфина

Федеральной резервной системе (ФРС) потребуются удача и навыки, чтобы сохранить сильный рынок труда и добиться ослабления инфляции в США, то есть обеспечить "мягкую посадку" экономике, считает министр финансов США Джанет Йеллен.
"В прошлом это уже делалось. Нельзя сказать, что это невозможная комбинация", - сказала Йеллен в ходе выступления на мероприятии Atlantic Council в среду.
Она отметила, что больше опасается возможности рецессии в Европе из-за конфликта.
Йеллен предостерегла Китай и другие страны, которые "выжидают и ищут возможность выиграть от сохранения отношений с Россией" от нарушения санкций, введенных Западом, пишет The Wall Street Journal.
"В то время как многие страны заняли единую позицию в отношении России, и многие быстро и добровольно разорвали деловые связи с РФ, есть и те, кто этого не сделал, - сказала Йеллен. - Объединенная коалиция стран, вводивших санкции, не будет равнодушно смотреть на действия, которые подрывали санкции".
Она отметила, что надеется на то, что Китай воспользуется своими особыми отношениями с Россией, чтобы "помочь положить конец войне".
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