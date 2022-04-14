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ООН ждет ответа от РФ на предложения по гуманитарным проблемам в Украине

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил в среду, что организация ждет ответа от России на гуманитарные предложения по Украине.

"Было сделано несколько предложений, и мы ждем ответа от России по этим предложениям", - сказал Гуттериш.

По его словам, предложения были озвучены в ходе визита замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Москву.

Они в частности касались локального прекращения огня, организации гуманитарных коридоров, поставок гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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