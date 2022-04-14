ООН ждет ответа от РФ на предложения по гуманитарным проблемам в Украине

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил в среду, что организация ждет ответа от России на гуманитарные предложения по Украине.

"Было сделано несколько предложений, и мы ждем ответа от России по этим предложениям", - сказал Гуттериш.

По его словам, предложения были озвучены в ходе визита замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Москву.

Они в частности касались локального прекращения огня, организации гуманитарных коридоров, поставок гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей.