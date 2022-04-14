Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8417 RUR   0.0199 GBR   2.2106 TRY   0.1166

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.04.2022 00:30

Россия вводит контрмеры против канадских сенаторов

В связи с решением властей Канады, объявивших 24 марта о внесении всего состава Совета Федерации в "черный список" лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, на основе взаимности вводятся контрмеры против действующих сенаторов канадского парламента, заявляют в МИД РФ.

"Указанные лица внесены на постоянной основе в российский "стоп-лист" в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней Администрации США", - говорится в заявлении, текст которого размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отмечают, что "продолжение этой недальновидной линии, отражающей несостоятельность и зависимый характер канадской внешней политики, способно лишь умножить ущерб, наносимый самой Канаде и ее отношениям с Россией, принимая во внимание неизбежные российские ответные меры".

В документе приводится поименный перечень канадских сенаторов, в отношении который вводятся санкции.

"В ближайшее время планируются новые объявления о контрсанкциях применительно к Канаде, включая очередное расширение российского "стоп-листа", - заявляют в МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАНАДА, САНКЦИИ


Похожие новости


Канада расширила санкционный список в отношении российских представителей Трюдо объявил о запрете на экспорт ряда товаров и технологий в РФ Канада добавила в санкционные списки по РФ еще 15 человек Канада вводит санкции против 10 россиян из-за ситуации на Украине Американские и канадский телеканалы прекращают вещание в России - СМИ РФ намерена соблюсти принцип взаимности в связи с санкциями, введенными Канадой - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az