Главы МИД Британии и Украины обсудили вопросы военных поставок Киеву

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вопрос ужесточения санкций против РФ, а также доставку военной помощи Украине.

"Поговорила с Дмитрием Кулебой о продолжении совместной работы по ужесточению санкций", - сообщила Трасс в "Твиттере" в среду. Кроме того, по ее словам, обсуждена "доставка высококачественной военной техники Украине".