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Дальнее зарубежье 14.04.2022 00:40

Главы МИД Британии и Украины обсудили вопросы военных поставок Киеву

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вопрос ужесточения санкций против РФ, а также доставку военной помощи Украине.

"Поговорила с Дмитрием Кулебой о продолжении совместной работы по ужесточению санкций", - сообщила Трасс в "Твиттере" в среду. Кроме того, по ее словам, обсуждена "доставка высококачественной военной техники Украине".

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Тэги: УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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