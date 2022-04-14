Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8417 RUR   0.0199 GBR   2.2106 TRY   0.1166

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.04.2022 01:00

Россия высылает старшего дипломата посольства Чехии в Москве

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька был в среду вызван в МИД РФ в связи с высылкой из республики российского дипломата.

"Ему заявлен решительный протест в связи с принятым в марте с.г. чешской стороной провокационным решением объявить persona nоn grata советника-посланника посольства России в Праге", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Послу вручена нота Министерства об объявлении в качестве ответной меры persona nоn grata старшего дипломата посольства Чехии в Москве, которому предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЧЕХИЯ, ДИПЛОМАТ, ВЫСЫЛКА


Похожие новости


США и Чехия принимают меры для сокращения энергозависимости от РФ Продолжение деструктивной линии Чехии в отношении России не останется без реакции - МИД РФ В МИД РФ сочли вымогательством требования Праги о компенсации за Врбетице Прага призвала Москву вывести Чехию из списка "недружественных стран" Госсекретарь США обсудил с премьером Чехии проблемы, связанные с Россией Боррель считает реакцию Москвы на высылку российских дипломатов из Чехии непропорциональной

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az