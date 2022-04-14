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Дальнее зарубежье 14.04.2022 01:15

Подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорка задержан

Сотрудники полиции Нью-Йорка задержали подозреваемого в стрельбе в метро Бруклина, сообщает в среду телеканал ABC News.

Поиски продолжались более суток, подозреваемым считается 62-летний Фрэнк Джеймс.

"Фрэнк Джеймс задержан, его разыскивали за стрельбу в поезде метро в час пик в Бруклине, - отмечает ABC News. - В его отношении выдвинуты обвинения в террористическом нападении".

Накануне в 08:24 местного времени (16:24 по бакинскому времени) в утренний "час пик" мужчина в вагоне поезда метро надел противогаз, привел в действие дымовую шашку и начал стрельбу, которую затем продолжил на платформе станции в нью-йоркском районе Бруклин.

По меньшей мере 23 человека получили ранения.

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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