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Дальнее зарубежье 14.04.2022 01:45

В Пентагоне заявили, что канал связи по деконфликтации вокруг Украины в последнее время не использовался

Линия связи по деконфликтации, учрежденная военными из США и из России в связи с ситуацией в Украине, продолжает функционировать в штатном режиме, сообщил в среду на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Линия связи по деконфликтации действует, мы проверяем ее ежедневно, с ней нет никаких проблем", - сказал он.

При этом Кирби отметил, что "никаких данных в последнее время по ней не передавалось".

Эта линия связи была учреждена для того, чтобы оградить военных США и России от возникновения каких-либо конфликтных ситуаций в связи с обстановкой в Украине.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПЕНТАГОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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