В Пентагоне заявили, что канал связи по деконфликтации вокруг Украины в последнее время не использовался

Линия связи по деконфликтации, учрежденная военными из США и из России в связи с ситуацией в Украине, продолжает функционировать в штатном режиме, сообщил в среду на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Линия связи по деконфликтации действует, мы проверяем ее ежедневно, с ней нет никаких проблем", - сказал он.

При этом Кирби отметил, что "никаких данных в последнее время по ней не передавалось".

Эта линия связи была учреждена для того, чтобы оградить военных США и России от возникновения каких-либо конфликтных ситуаций в связи с обстановкой в Украине.