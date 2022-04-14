Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8417 RUR   0.0199 GBR   2.2106 TRY   0.1166

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.04.2022 02:00

Назначен новый начальник французской военной разведки

Генерал Жак Ланглад де Монгро назначен новым шефом французской Дирекции военной разведки (DRM) с задачей реструктуризации этой спецслужбы, сообщила в среду газета Le Figaro.

Новый глава DRM меняет уволенного предшественника, которому, в частности, вменяют недостаточную работу этой структуры в отношении российской операции в Украине, уточняет издание.

По его данным, генерал Ланглад де Монгро не новичок в службах, связанных с разведывательной деятельностью. Среди прочего он руководил разведывательным бюро Центра планирования и командования операциями с 2015 по 2017 год, после чего был назначен в подразделение, занимающееся международными отношениями, при кабинете министра вооруженных сил Флоранс Парли.

Он командовал 11-й парашютной бригадой в Тулузе с 2019 по 2021 год. Затем возглавлял миссию Евросоюза в Центральноафриканской республике до февраля 2022 года. Перед назначением в DRM являлся инспектором Инспекции сухопутных войск.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, РАЗВЕДКА, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


ЦРУ занималось сбором информации о выборах во Франции в 2012 году - WikiLeaks

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az