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Дальнее зарубежье 14.04.2022 02:30

США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении РФ

Президент США Джо Байден в среду в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил тему введения дальнейших санкций в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем рассматривать ряд санкций. Их будет больше. Это (тема санкций - ИФ) было частью их обсуждений сегодня", - сказала Псаки на брифинге.

При этом она отметила, что лидеры США и Украины в беседе не обсуждали какие-либо конкретные меры.

Ранее в среду сообщалось, что Байден и Зеленский провели телефонный разговор. Президент США сообщил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн.

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Тэги: США, РОССИЯ, УКРАИНА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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