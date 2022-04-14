Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8417 RUR   0.0199 GBR   2.2106 TRY   0.1166

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.04.2022 09:15

Австралия ввела санкции в отношении 14 российских предприятий - МИД

Правительство Австралии вводит санкции в отношении 14 российских компаний в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает МИД страны.

"Правительство Австралии ввело целевые финансовые санкции в отношении 14 российских государственных предприятий, имеющих стратегическое и экономическое значение для России", - говорится в пресс-релизе.

В санкционные списки вошли компании "КАМАЗ", "Газпром", "Газпром Нефть", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро","Севмаш" и "Объединенная судостроительная корпорация".

Санкции также распространяются на холдинг "Росэлектроника", РЖД, "Новороссийский морской торговый порт", "Алросу", "Согаз" и "Совкомфлот".

"Наша нацеленность на российские государственные предприятия в координации с ключевыми партнерами подрывает их способность стимулировать российскую экономику", - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Австралии подтвердили "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Австралийский поставщик упаковки Amcor ограничит деятельность в России Австралия ввела запрет на экспорт в Россию сырья для алюминиевой промышленности В Австралии приостановили вещание RT Тулеев просит привлечь к ответственности собственника ТРЦ "Зимняя вишня", находящегося в Австралии Необходимо время, чтобы санкции против России дали результат - Меркель Путин прибыл в Брисбен на саммит G20

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az