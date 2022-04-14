Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 14 апреля ЦБА установил на уровне 1,8553 манат/1EUR (13 апреля - 1,8417 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 апреля установил на уровне 0,0207 манат/1RUB (13 апреля - 0,0199 манат/1RUB).
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