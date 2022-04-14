Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8417 RUR   0.0199 GBR   2.2106 TRY   0.1166

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.04.2022 09:28

Нефть слабо дешевеет после роста накануне

Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после роста до двухнедельного максимума накануне, трейдеры оценивают события на Украине и данные о запасах топлива в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 в четверг составляет $108,44 за баррель, что на $0,34 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты подорожали на $4,14 (4%), до $108,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,51 за баррель, что на $0,74 (0,71%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов повысилась на $3,65 (3,6%), до $104,25 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличились на 9,38 млн баррелей. Между тем запасы бензина снизились на 3,65 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей.

Аналитики в среднем ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 416 тыс. баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Цены на нефть продолжили рост после данных об увеличении запасов в США Сокращение спроса, рост добычи ОПЕК+ и США помогут избежать усиления дефицита нефти - МЭА МЭА: страны ОПЕК+ выполнили в марте сделку на 159%, рынок недосчитался 1,5 млн б/с Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США Цены на нефть подскочили почти на 6% ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2022г на 0,5 млн б/с из-за геополитики и омикрона, допускает дефицит топлива

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az