Нефть слабо дешевеет после роста накануне

Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после роста до двухнедельного максимума накануне, трейдеры оценивают события на Украине и данные о запасах топлива в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 в четверг составляет $108,44 за баррель, что на $0,34 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты подорожали на $4,14 (4%), до $108,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,51 за баррель, что на $0,74 (0,71%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов повысилась на $3,65 (3,6%), до $104,25 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличились на 9,38 млн баррелей. Между тем запасы бензина снизились на 3,65 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей.

Аналитики в среднем ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 416 тыс. баррелей.