ЦБ Южной Кореи неожиданно поднял ставку до 1,5% на фоне высокой инфляции

Банк Кореи по итогам заседания в четверг неожиданно повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов на фоне инфляции, вдвое превышающей таргетируемый уровень.
Ставка семидневного РЕПО теперь составляет 1,5%.
Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в целом сходились во мнении, что регулятор продолжит повышать ставку, но только 7 из 20 респондентов полагали, что это случится уже в апреле. Остальные 13 ожидали подъема на майском заседании.
Инфляция в Южной Корее в марте ускорилась до 4,1%, что является рекордным показателем более чем за десятилетие. Центробанк таргетирует инфляцию на уровне 2%. Февральский прогноз ЦБ предусматривает, что потребительские цены в текущем году повысятся на 3,1%, но в четверг регулятор допустил, что показатель может превысить прогноз.
В 2021 году южнокорейская экономика выросла на 4%, а инфляция составила в среднем 2,5%.
Премьер Албании прибыл с официальным визитом в Азербайджан
СМИ анонсировали визит албанского премьера в Азербайджан
Британский регулятор первым в мире одобрил вакцину компании Valneva от COVID-19
Азербайджан отменяет с 15 апреля требование о необходимости ПЦР-теста при въезде в страну
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 501 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
В Греции отменят на летний период правило об обязательном ношении масок
Суд в Украине арестовал более 150 объектов имущества семьи Медведчуков
Казахстан не намерен пересматривать отношения с РФ в рамках ЕАЭС
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Студент Бакинской высшей школы нефти поступил в докторантуры четырех университетов США
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ