ЦБ Южной Кореи неожиданно поднял ставку до 1,5% на фоне высокой инфляции

Банк Кореи по итогам заседания в четверг неожиданно повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов на фоне инфляции, вдвое превышающей таргетируемый уровень.

Ставка семидневного РЕПО теперь составляет 1,5%.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в целом сходились во мнении, что регулятор продолжит повышать ставку, но только 7 из 20 респондентов полагали, что это случится уже в апреле. Остальные 13 ожидали подъема на майском заседании.

Инфляция в Южной Корее в марте ускорилась до 4,1%, что является рекордным показателем более чем за десятилетие. Центробанк таргетирует инфляцию на уровне 2%. Февральский прогноз ЦБ предусматривает, что потребительские цены в текущем году повысятся на 3,1%, но в четверг регулятор допустил, что показатель может превысить прогноз.

В 2021 году южнокорейская экономика выросла на 4%, а инфляция составила в среднем 2,5%.