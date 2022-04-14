Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО укрепит безопасность региона - премьер Литвы

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит безопасность в регионе и "изменит правила игры", заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Та беспрецедентная поддержка, которую мы видим, прежде всего, в Финляндии, но и в Швеции, где более половины населения поддерживает членство в НАТО, мне кажется, что для нас, для безопасности региона Балтийского моря, изменит правила игры", - сказала Шимоните в четверг радиостанции Ziniu radijas.

По словам премьера, присоединение двух государств региона Балтийского моря "значительно" укрепило бы не только безопасность региона, но и НАТО в целом.

"Я считаю, что присутствие этих стран в качестве членов Альянса на самом деле значительно укрепило бы и Альянс, и эти государства, и нашу безопасность. Как только такое решение будет объявлено, я надеюсь, что оно будет, я думаю, что у стран Балтии будет очень серьезный повод его приветствовать", - сказала она.

Накануне финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия в течение ближайших недель примет решение по вопросу о вступлении в НАТО.

Марин добавила, что не видит необходимости в том, чтобы решение Финляндии по НАТО принималось одновременно со Швецией. При этом, по ее словам, она бы хотела, чтобы обе страны "сделали одинаковый выбор".