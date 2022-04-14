Британский регулятор первым в мире одобрил вакцину компании Valneva от COVID-19

Управление по контролю лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA) одобрило уже шестую вакцину от коронавируса, сообщают британские СМИ.
Британский регулятор первым в мире дал разрешение на применение вакцины французской компании Valneva.
По словам главы MHRA Джун Рейн, вакцина одобрена после "тщательного анализа ее безопасности, качества и эффективности".
Препарат представляет собой цельновирионную инактивированную вакцину. Отмечается, что такой же процесс создания вакцин широко используется, в частности, для производства вакцин от гриппа и полиомиелита.
Британские СМИ отмечают, что шестая вакцина в стране одобрена на фоне того, как в Англии и Уэльсе в последние недели наблюдает рост летальных исходов от COVID-19.
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