Британский регулятор первым в мире одобрил вакцину компании Valneva от COVID-19

Управление по контролю лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA) одобрило уже шестую вакцину от коронавируса, сообщают британские СМИ.

Британский регулятор первым в мире дал разрешение на применение вакцины французской компании Valneva.

По словам главы MHRA Джун Рейн, вакцина одобрена после "тщательного анализа ее безопасности, качества и эффективности".

Препарат представляет собой цельновирионную инактивированную вакцину. Отмечается, что такой же процесс создания вакцин широко используется, в частности, для производства вакцин от гриппа и полиомиелита.

Британские СМИ отмечают, что шестая вакцина в стране одобрена на фоне того, как в Англии и Уэльсе в последние недели наблюдает рост летальных исходов от COVID-19.