Кыргызстан и Узбекистан приступают к совместному строительству Камбаратинской ГЭС

Киргизия и Узбекистан приступают к реализации совместного проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.

"Совместные усилия двух стран способствуют развитию региональной интеграции. Киргизия готова принять решительные действия по увеличению двустороннего товарооборота и доведения его объема до $2 млрд Мы приступаем к совместному строительству Камбаратинской ГЭС-1", - заявил журналистам Жапаров на церемонии открытия Узбекско-киргизского фонда развития в четверг.

В январе 2016 года Киргизия денонсировала подписанные в сентябре 2012 года соглашения с Россией о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1. В правительстве Киргизии тогда заявили, что одной из причин решения о денонсации было отсутствие решений по финансированию проектов, а также предлагавшееся российской стороной серьезное удорожание кредитов, которые могут быть привлечены для строительства ГЭС.

По словам Жапарова, киргизская сторона также надеется начать совместное с Узбекистаном строительство железной дороги Узбекистан-Киргизия-Китай. "Киргизия готова выступить транзитным мостом между Узбекистаном и Китаем", - сказал он.

Премьер-министр также выразил надежду, что "вместе мы сможем воспользоваться транзитным потенциалом на 100%". "Правительство Киргизии уделяет особое внимание строительству торгово-логистического центра на границе с Узбекистаном, запуск которого даст мощный импульс увеличению двустороннего товарооборота", - подчеркнул Жапаров.

"Запуск Узбекско-киргизского фонда развития послужит открытию большого количества совместных предприятий", - добавил он.

Межправительственное соглашение о создании Узбекско-киргизского фонда развития с уставным фондом $50 млн с последующим увеличением до $200 млн было подписано в марте этого года в ходе визита в Узбекистан президента Киргизии Садыра Жапарова.