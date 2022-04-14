Кыргызстан и Узбекистан приступают к совместному строительству Камбаратинской ГЭС

Киргизия и Узбекистан приступают к реализации совместного проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.
"Совместные усилия двух стран способствуют развитию региональной интеграции. Киргизия готова принять решительные действия по увеличению двустороннего товарооборота и доведения его объема до $2 млрд Мы приступаем к совместному строительству Камбаратинской ГЭС-1", - заявил журналистам Жапаров на церемонии открытия Узбекско-киргизского фонда развития в четверг.
В январе 2016 года Киргизия денонсировала подписанные в сентябре 2012 года соглашения с Россией о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1. В правительстве Киргизии тогда заявили, что одной из причин решения о денонсации было отсутствие решений по финансированию проектов, а также предлагавшееся российской стороной серьезное удорожание кредитов, которые могут быть привлечены для строительства ГЭС.
По словам Жапарова, киргизская сторона также надеется начать совместное с Узбекистаном строительство железной дороги Узбекистан-Киргизия-Китай. "Киргизия готова выступить транзитным мостом между Узбекистаном и Китаем", - сказал он.
Премьер-министр также выразил надежду, что "вместе мы сможем воспользоваться транзитным потенциалом на 100%". "Правительство Киргизии уделяет особое внимание строительству торгово-логистического центра на границе с Узбекистаном, запуск которого даст мощный импульс увеличению двустороннего товарооборота", - подчеркнул Жапаров.
"Запуск Узбекско-киргизского фонда развития послужит открытию большого количества совместных предприятий", - добавил он.
Межправительственное соглашение о создании Узбекско-киргизского фонда развития с уставным фондом $50 млн с последующим увеличением до $200 млн было подписано в марте этого года в ходе визита в Узбекистан президента Киргизии Садыра Жапарова.
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