Суд в Украине арестовал более 150 объектов имущества семьи Медведчуков

Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора Украины арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

"Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его жена", - сообщает пресс-служба ГБР в соцсетях.

Ранее суд уже арестовал яхту и часть недвижимого имущества Медведчука.

Как сообщалось, во вторник вечером, в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Она сопровождалась текстом "Проведена спецоперация благодаря СБУ". Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных.