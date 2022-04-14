ВВП Азербайджана в I квартале вырос на 6,8%, ненефтяной сектор – на 10,3%

Рост ВВП Азербайджана в январе-марте 2022 года составил 6,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Как сообщалось ранее, по итогам января-февраля 2022 года рост ВВП составлял 6,7%.
Рост в нефтегазовом секторе в январе-марте 2022 года составил 0,6%, в ненефтяном секторе – 10,3%.
По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана за первый квартал составил 30 млрд 37 млн манатов.
В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 54,1%, торговли и ремонта транспортных средств – 7,9%, транспорта и складского хозяйства – 5,8%, строительства – 3,7%, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства – 2,2%, на сектор информации и связи - 1,3%, на сферу размещения туристов и объектов общепита – 1,3%, на прочие сектора – 15,7%.
Доля налогов в ВВП составила 8%.
ВВП на душу населения в январе-марте 2022 года составил 2 тыс. 990,9 манат.
Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составил 5,6%.
Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,9%.
Н.Аббасова
Премьер Албании прибыл с официальным визитом в Азербайджан
СМИ анонсировали визит албанского премьера в Азербайджан
Британский регулятор первым в мире одобрил вакцину компании Valneva от COVID-19
Азербайджан отменяет с 15 апреля требование о необходимости ПЦР-теста при въезде в страну
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 501 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
В Греции отменят на летний период правило об обязательном ношении масок
Суд в Украине арестовал более 150 объектов имущества семьи Медведчуков
Казахстан не намерен пересматривать отношения с РФ в рамках ЕАЭС
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Студент Бакинской высшей школы нефти поступил в докторантуры четырех университетов США
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ