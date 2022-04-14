ВВП Азербайджана в I квартале вырос на 6,8%, ненефтяной сектор – на 10,3%

Рост ВВП Азербайджана в январе-марте 2022 года составил 6,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Как сообщалось ранее, по итогам января-февраля 2022 года рост ВВП составлял 6,7%.

Рост в нефтегазовом секторе в январе-марте 2022 года составил 0,6%, в ненефтяном секторе – 10,3%.

По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана за первый квартал составил 30 млрд 37 млн манатов.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 54,1%, торговли и ремонта транспортных средств – 7,9%, транспорта и складского хозяйства – 5,8%, строительства – 3,7%, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства – 2,2%, на сектор информации и связи - 1,3%, на сферу размещения туристов и объектов общепита – 1,3%, на прочие сектора – 15,7%.

Доля налогов в ВВП составила 8%.

ВВП на душу населения в январе-марте 2022 года составил 2 тыс. 990,9 манат.

Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составил 5,6%.

Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,9%.

Н.Аббасова