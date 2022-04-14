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Финансы 14.04.2022 12:15

Новый глава ЦБ Азербайджана озвучил приоритеты в деятельности

Новый председатель Центробанка Азербайджана Талех Казымов представлен коллективу банка.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал распоряжение о назначении Казымова председателем Центробанка.

Казымов на встрече с коллективом заявил, что приоритетными задачами ЦБ являются обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, проведение денежной политики для обеспечения устойчивого экономического развития, развитие финансово-банковской системы, усиление экосистемы электронных платежей, дальнейшее углубление реформ и оказание населению качественных финансовых услуг.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦБ, ГЛАВА, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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