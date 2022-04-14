Новый глава ЦБ Азербайджана озвучил приоритеты в деятельности

Новый председатель Центробанка Азербайджана Талех Казымов представлен коллективу банка. Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал распоряжение о назначении Казымова председателем Центробанка. Казымов на встрече с коллективом заявил, что приоритетными задачами ЦБ являются обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, проведение денежной политики для обеспечения устойчивого экономического развития, развитие финансово-банковской системы, усиление экосистемы электронных платежей, дальнейшее углубление реформ и оказание населению качественных финансовых услуг. Р.Ахмедов

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