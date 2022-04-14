Новый глава ЦБ Азербайджана озвучил приоритеты в деятельности

Новый председатель Центробанка Азербайджана Талех Казымов представлен коллективу банка.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал распоряжение о назначении Казымова председателем Центробанка.
Казымов на встрече с коллективом заявил, что приоритетными задачами ЦБ являются обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, проведение денежной политики для обеспечения устойчивого экономического развития, развитие финансово-банковской системы, усиление экосистемы электронных платежей, дальнейшее углубление реформ и оказание населению качественных финансовых услуг.
Р.Ахмедов
Премьер Албании прибыл с официальным визитом в Азербайджан
СМИ анонсировали визит албанского премьера в Азербайджан
Британский регулятор первым в мире одобрил вакцину компании Valneva от COVID-19
Азербайджан отменяет с 15 апреля требование о необходимости ПЦР-теста при въезде в страну
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 501 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
В Греции отменят на летний период правило об обязательном ношении масок
Суд в Украине арестовал более 150 объектов имущества семьи Медведчуков
Казахстан не намерен пересматривать отношения с РФ в рамках ЕАЭС
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Студент Бакинской высшей школы нефти поступил в докторантуры четырех университетов США
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ