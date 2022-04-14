Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8553 RUR   0.0207 GBR   2.2336 TRY   0.1165

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.04.2022 12:21

Казахстан не намерен пересматривать отношения с РФ в рамках ЕАЭС

Казахстан не будет пересматривать отношения с Россией в рамках ЕАЭС, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.

"У нас в целом в рамках ЕАЭС есть право любого члена ЕАЭС в одностороннем порядке при возникновении угрозы национальному рынку вводить те или иные ограничения на товары. Пересмотр взаимоотношений с Российской Федерацией не предполагается, потому что это один из наших основных торговых партнеров", - сказал Куантыров на брифинге в четверг.

"По импорту Россия стоит на первом месте", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ЕАЭС


Похожие новости


Казахстан не намерен присоединяться к санкциям в отношении РФ, но и обходить их не будет - глава МИД Путин и Токаев обсудили ситуацию в Украине Казахстан будет соблюдать санкции Запада в отношении РФ КТК остановил погрузку нефти на терминале, прокачка идет на сниженном режиме, запас в резервуарах закончится через сутки Представители России и Казахстана обсудили вопросы энергетики РФ обсудила с Казахстаном поставки нефти на казахские НПЗ, газа, освоение месторождений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az