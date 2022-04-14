Казахстан не намерен пересматривать отношения с РФ в рамках ЕАЭС

Казахстан не будет пересматривать отношения с Россией в рамках ЕАЭС, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.
"У нас в целом в рамках ЕАЭС есть право любого члена ЕАЭС в одностороннем порядке при возникновении угрозы национальному рынку вводить те или иные ограничения на товары. Пересмотр взаимоотношений с Российской Федерацией не предполагается, потому что это один из наших основных торговых партнеров", - сказал Куантыров на брифинге в четверг.
"По импорту Россия стоит на первом месте", - добавил он.
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