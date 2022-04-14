FAO и Agrarco подписали меморандум о сотрудничестве

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) и ООО «Agrarco» подписали исполнительное соглашение о сотрудничестве и координации деятельности в рамках проекта «Ускорение эффективности и устойчивости производства фундука в Азербайджане – HAZER».

Документ подписали глава азербайджанского офиса Мелек Чакмак и генеральный директор Agrarco Джавид Казымов, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Проект предусматривает изучение подхода к получению устойчивой биоэнергии из фундука по всей цепочке создания стоимости, а также исследования причин образования афлатоксина в процессе производства и переработки фундука. В рамках сотрудничества запланированы мероприятия по применению лучших практик в этих процессах и повышению потенциала фермеров, занятых в этой сфере.

Согласно соглашению о сотрудничестве, фермеры, участвующие в процессе производства фундука в ходе реализации проекта, будут участвовать в различных мероприятиях, связанных с применением передового опыта.

Agrarco предоставит существующие сады и оборудование для первоначального обучения фермеров. На основании планов работы планируется провести оценку биоэнергетического потенциала цепочки добавленной стоимости лесного ореха, оценить потенциал биомассы, конечного энергопотребления, изучить и скоординировать деятельность, связанную с логистикой цепочки создания стоимости по мобилизации отходов и парниковых газов.

В соответствии с документом стороны также будут участвовать в процессе оценки потенциала фермеров в отношении вариантов устойчивой биоэнергетики в цепочке создания стоимости фундука, а также устойчивого управления продукцией из фундука, послеуборочной обработки, переработки и безопасности.

Х.Насирзаде