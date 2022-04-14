Азербайджан в январе-феврале увеличил импорт бензина Premium Euro-95 на 16%

Азербайджан в январе-феврале 2022 года импортировал 13 тыс. 827,82 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95, что на 15,9% превышает показатель годом ранее, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Стоимость импортированного бензина Premium Euro-95 составила $12 млн 446,43 тыс. (рост в 1,8 раза).

Импорт этой марки бензина в отчетном периоде осуществлялся из двух стран – России и Румынии.

В частности, поставки из РФ составили 7 тыс. 167,46 т (спад на 32,7%) на $6 млн 519,07 тыс. (рост на 3,6%). В целом, на РФ пришлось 51,8% всего импорта бензина Premium Euro-95.

Из Румынии импортировано 6 тыс. 660,36 т на $5 млн 927,37 тыс.

В январе-феврале импорт в Азербайджан автомобильного бензина марки Super Euro-98 составил 267,29 т (рост на 11,4%) на $292,62 тыс. (рост на 55,6%). Весь объем был поставлен из Румынии.

В 2021 году Азербайджан импортировал 147 тыс. 412,23 т автомобильного бензина Premium Euro-95 (рост на 52%) на сумму $111 млн 106,15 тыс. (рост в 1,9 раза).

Автомобильного бензина Super Euro-98 в 2021 году в страну было поставлено в объеме 2 тыс. 684,79 т (рост на 1,1%) на сумму $2 млн 395,07 тыс. (рост на 14,2%).

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года.

В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,6 манат за 1 литр, "Super Euro-98" - 1,8 манат/литр.

Н.Аббасова