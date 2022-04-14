Agrarco планирует в 2022г открыть в Азербайджане новый завод по переработке фундука

Азербайджанская ООО «Agrarco» в ближайшие месяцы планирует открыть новый завод по производству фундука в Загаталах (северо-запад страны), заявил генеральный директор Agrarco Джавид Казымов.

«Несмотря на то, что мы на протяжении 20 лет обладаем заводом по переработке фундука, в ближайшие месяцы ожидается открытие нового завода предприятия, оснащённого передовыми технологиями, мощность которого будет составит 20 тыс. т фундука и 7 тыс. т молотого фундука. Хочу отметить, что в мире мало заводов с такой мощностью», - сказал Казымов журналистам в четверг.

Он также отметил, что в Азербайджане в последнем сезоне было собрано 67 тыс. т лесного ореха, из которого объем очищенного ореха составляет 23 тыс. т.

Казымов также отметил, что Agrarco в настоящее время работает с международными организациями над проектом использования скорлупы фундука, которая, по его словам, имеет большой потенциал применения. Скорлупу, отметил Казымов, можно переработать и использовать как в качестве удобрения, так и переработать в активированный уголь. В этом контексте Казымов отметил, что предприятие тесно сотрудничает с FAO.

Agrarco создано в марте 2017 года путем слияния трех сельскохозяйственных компаний. Компания имеет сады по выращиванию различных фруктов и предприятия по их переработке.

Х.Насирзаде