Азербайджан отменяет с 15 апреля требование о необходимости ПЦР-теста при въезде в страну

Азербайджан с 15 апреля 2022 года отменяет требование о необходимости предъявлять ПЦР-документ об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров страны.

Согласно решению правительства, также с 15 апреля отменено требование о необходимости предоставлять итоги ПЦР-теста на внутренние авиарейсы.

Для пассажиров автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку, следующего через территорию Ирана, также отменена необходимость предоставления ПЦР-справки.

В настоящее время сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми. При этом власти Азербайджана постепенно снимают ограничения на авиасообщение с отдельными странами.

Б.Рустамбеков