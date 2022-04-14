Премьер Албании прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Премьер-министр Албании Эди Рама прибыл в четверг с официальным визитом в Азербайджан. Раму в международном аэропорту Гейдара Алиева встречали первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, замминистра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица. Э.Шафиев

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