Нацбанк Украины прогнозирует инфляцию в стране по итогам года выше 20%

Инфляция на Украине по итогам 2022 года может превысить 20%, но будет контролируемой, говорится в сообщении Национального банка Украины, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, подорожание товаров и услуг будет обусловлено, в частности, нарушением производственных процессов, логистики, транспортной инфраструктуры и, как следствие, неравномерно распределенным предложением по отдельным регионам.

Кроме того, на рост инфляции повлияют эффекты переноса девальвации обменного курса гривны и высокая стоимость энергоносителей в мире, что будет оказывать давление на стоимость топлива, товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости.

В то же время рост цен будет сдерживаться мерами Нацбанка и правительства Украины, в том числе временной фиксацией обменного курса гривны, сдерживающей вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров, снижением налогов, в том числе косвенного обложения импорта, фиксацией цен на жилищно-коммунальные сервисы и административным регулированием цен на ряд продуктов питания и топлива.

Дополнительное сдерживающее влияние будет иметь избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта.

Указывается, что после возобновления функционирования каналов монетарной трансмиссии Национальный банк будет снова применять учетную ставку и другие монетарные инструменты для удержания под контролем инфляционных ожиданий и постепенного снижения инфляции.