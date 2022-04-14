Британия будет перенаправлять нелегалов в Руанду - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг анонсировал новую государственную политику по миграции: теперь прибывающих нелегально в Великобританию людей могут высылать в Руанду для получения там статуса беженца.

"С сегодняшнего дня наше новое партнерство с Руандой в области миграции и экономического развития будет означать, что любой, кто прибывает в Великобританию нелегально, а также те, кто прибыл нелегально, начиная с 1 января 2022 года, теперь могут быть перевезены в Руанду", - сказал он, выступая в графстве Кент.

По словам Джонсона, инициатива призвана разрушить бизнес-модель преступных банд, которые занимаются нелегальной транспортировкой людей в Великобританию на непредназначенных для таких целей видах транспорта. Новая система позволит людям безопасным путем добраться до Руанды и запросить там статус беженца, а в случае его удовлетворения властями - остаться там и строить новую жизнь.

"Этот инновационный подход... создаст безопасные и законные маршруты для получения убежища, и в то же время - разрушит бизнес-модель преступников... В то же время те, кто действительно в этом нуждается, будут должным образом защищены, получат доступ к юридическим услугам по прибытии в Руанду, им будет предоставлена возможность построить новую жизнь в этой динамично развивающейся стране при поддержке нашего финансирования", - сказал он.

В рамках этого партнерства с Руандой Великобритания пообещала инвестировать 120 млн фунтов стерлингов в экономическое развитие этой африканской страны, а также предоставить финансирование для обеспечения размещения беженцев в Руанде, их интеграции.

Глава МВД Британии Прити Пател в четверг объявила о подписании Великобританией и Руандой соглашения о миграционном партнерстве, говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте правительства.