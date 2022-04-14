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Туризм 14.04.2022 19:27

В Италии собираются задействовать беженцев из Украины для решения проблемы нехватки сезонных работников на курортах

Италия в этом году столкнется с нехваткой сезонных работников на летних курортах и планирует решить эту проблему, нанимая прибывших из Украины беженцев, сообщает в четверг телеканал TGcom24.

О нехватке персонала предупредили профсоюз работников на курортах, а также в ассоциации Assobalneari, объединяющей представителей "пляжного" турбизнеса.

Телеканал отмечает, что в этом году данную проблему, по мнению этих структур, можно будет решить, предложив временную работу прибывшим в Италию беженцам из Украины, так как в данном случае итальянское законодательство не запрещает нанимать иностранных граждан на подобную работу.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в Италию прибыли более 91 тыс. беженцев из Украины. Почти 50 тыс. из них - женщины, около 10 тыс. - мужчины, остальные - дети. В основном эти люди стремятся разместиться в Риме, Милане, Неаполе, Болонье.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КУРОРТЫ, УКРАИНЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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