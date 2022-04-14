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Дальнее зарубежье 14.04.2022 17:23

В Германии задержали четырех человек по обвинению в антиправительственном экстремизме

В Германии задержали четырех человек, они обвиняются в антиправительственном экстремизме, в частности, в планировании похищения известных немецких деятелей, сообщает в четверг агентство Associated Press.

В прокуратуре города Кобленц, который находится в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, а также в управлении криминальной полиции земли заявили, что рейды, в ходе которых и задержали подозреваемых, прошли на 20 объектах по всей стране в среду.

Подозреваемые, которые являются гражданами Германии, обвиняются в подготовке серьезных актов насилия и в нарушении закона о хранении оружия. Также сообщается, что группа планировала похитить известных немецких деятелей, в том числе министра здравоохранения страны Карла Лаутербаха.

Полиция изъяла 22 единицы огнестрельного оружия, а также сотни патронов, тысячи евро наличными и многочисленные золотые слитки и серебряные монеты.

Подозреваемые являются членами группы " Vereinte Patrioten" (с нем. "Объединенные патриоты"). Как заявили следователи, их главной целью было уничтожить немецкие объекты электроснабжения с целью создания "условий похожих на холодную войну" и свержения демократического строя в стране.

Также они были связаны с движением против коронавирусных ограничений и движением "Reichsburger" " (с нем. "Граждане рейха"), которое оспаривает легитимность немецкой конституции после Второй мировой войны.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКСТРЕМИЗМ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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