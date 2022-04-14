Путин поручил определить ключевую инфраструктуру для диверсификации экспорта энергоресурсов и начать строительство

Российскому топливно-энергетическому комплексу необходимо определить ключевые объекты инфраструктуры для наращивания поставок энергоресурсов в восточном направлении и приступить к их строительству, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе.

"Будем исходить из того, что в перспективе поставки в западном направлении будут сокращаться", - отметил он.

По его словам, России необходимо диверсифицировать географию экспорта, ориентируя его на рынки юга и востока, развивать инфраструктуру для этого.

При этом президент отметил, что европейские страны разговорами об отказе от российских поставок дополнительно дестабилизируют рынок и взвинчивают цены. При этом возможность замены российского газа в Европе сейчас отсутствует, подчеркнул Путин.