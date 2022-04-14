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СНГ 14.04.2022 16:21

Путин поручил определить ключевую инфраструктуру для диверсификации экспорта энергоресурсов и начать строительство

Российскому топливно-энергетическому комплексу необходимо определить ключевые объекты инфраструктуры для наращивания поставок энергоресурсов в восточном направлении и приступить к их строительству, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе.

"Будем исходить из того, что в перспективе поставки в западном направлении будут сокращаться", - отметил он.

По его словам, России необходимо диверсифицировать географию экспорта, ориентируя его на рынки юга и востока, развивать инфраструктуру для этого.

При этом президент отметил, что европейские страны разговорами об отказе от российских поставок дополнительно дестабилизируют рынок и взвинчивают цены. При этом возможность замены российского газа в Европе сейчас отсутствует, подчеркнул Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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