ЕЦБ сохранил ставки без изменений, планирует завершить APP в третьем квартале

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) в мае сократится до 30 млрд евро с 40 млрд евро в апреле, а в июне уменьшится до 20 млрд евро.

"На сегодняшнем заседании совет управляющих ЕЦБ пришел к заключению, что поступившие с момента предыдущего заседания статданные подтверждают мнение, что программа APP должна быть завершена в третьем квартале", - отмечается в пресс-релизе.

"Любая корректировка ключевых процентных ставок произойдет лишь спустя некоторое время после завершения советом управляющих выкупа активов в рамках APP и будет постепенной", - говорится в сообщении ЕЦБ.