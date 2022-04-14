Конгрессмены США прибыли на Тайвань с необъявленным визитом

Группа американских конгрессменов, включая главу комитета Сената по международным отношениям Боба Менендеса, в четверг прибыла на Тайвань с необъявленным ранее визитом, сообщают международные СМИ.

Ожидается, что в ходе визита они встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Визит продлится два дня.

Ранее сообщалось, что посетить Тайвань планировала Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, однако она заболела коронавирусом COVID-19. Глава МИД КНР Ван И тогда заявил, что возможный визит Пелоси в Пекине расценят как пересечение "красной линии" в отношениях Китая и США.