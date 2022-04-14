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Внешняя политика 14.04.2022 16:37

Алиев поздравил нового премьера Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил Шахбаза Шарифа с избранием на пост премьер-министра Пакистана.

«Нынешний уровень азербайджано-пакистанских отношений, базирующихся на принципах крепкой дружбы, братства и стратегического партнерства, вызывает удовлетворение. Верю, что наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов», - говорится в тексте поздравления.

Парламент Пакистана 11 апреля избрал новым премьер-министром Пакистана Шахбаза Шарифа. 69-летний Шахбаз Шариф является лидером партии «Пакистанская мусульманская лига».

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, ПАКИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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