Алиев поздравил нового премьера Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил Шахбаза Шарифа с избранием на пост премьер-министра Пакистана.
«Нынешний уровень азербайджано-пакистанских отношений, базирующихся на принципах крепкой дружбы, братства и стратегического партнерства, вызывает удовлетворение. Верю, что наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов», - говорится в тексте поздравления.
Парламент Пакистана 11 апреля избрал новым премьер-министром Пакистана Шахбаза Шарифа. 69-летний Шахбаз Шариф является лидером партии «Пакистанская мусульманская лига».
Э.Шафиев
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