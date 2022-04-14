В Киеве надеются урегулировать ситуацию с визитом Штайнмайера на Украину по дипломатическим каналам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает урегулировать ситуацию с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев по дипломатическим каналам.
"Мы не заинтересованы в эскалации, мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений. Потому я убежден, что эта ситуация будет урегулирована дипломатическими каналами и никого вреда для украинско-немецких отношений не будет", - сказал Кулеба на брифинге в четверг, отвечая на вопросы журналистов.
Он подчеркнул, что Украина выступает за отношения, которые строятся на взаимном уважении и на построении новой немецкой политики относительно Украины при нынешних обстоятельствах. "И такую новую немецкую политику мы ожидаем от нового немецкого правительства", - добавил министр.
"Украина с большим уважением относится к Германии. Мы не всегда во всем согласны с немецкой политикой, но мы уважаем Германию, как государство, как партнера. И для нас абсолютно очевидно, что глава государства, президент ФРГ, является одним из символов этого государства, и мы с таким же уважением относимся к институции федерального президента", - подчеркнул Кулеба.
Министр также выразил сожаление по поводу того, что сообщение одного из немецких медиа со ссылкой на источник привело к такой непростой ситуации.
"В дипломатии есть много рабочих моментов, которые касаются согласования форматов визитов, ожидаемых результатов визитов, и когда эту работу делают только дипломаты, то мы всегда находим взаимоприемлемые развязки. Когда нюансы рабочих процессов попадают в СМИ или когда в СМИ появляется непроверенная информация, возникают публичные дискуссии, публичные скандалы, публичные эмоции, которые мешают работе и создают негативный фон", - отметил глава МИД Украины.
"Именно такую ситуацию мы сейчас имеем с Германией. Мне жаль, что сообщение от одного из немецких медиа со ссылкой на источник привело к такой непростой ситуации, которую мы сейчас имеем", - сказал Кулеба.
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