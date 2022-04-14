Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8553 RUR   0.0207 GBR   2.2336 TRY   0.1165

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.04.2022 16:40

В Киеве надеются урегулировать ситуацию с визитом Штайнмайера на Украину по дипломатическим каналам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает урегулировать ситуацию с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев по дипломатическим каналам.

"Мы не заинтересованы в эскалации, мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений. Потому я убежден, что эта ситуация будет урегулирована дипломатическими каналами и никого вреда для украинско-немецких отношений не будет", - сказал Кулеба на брифинге в четверг, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что Украина выступает за отношения, которые строятся на взаимном уважении и на построении новой немецкой политики относительно Украины при нынешних обстоятельствах. "И такую новую немецкую политику мы ожидаем от нового немецкого правительства", - добавил министр.

"Украина с большим уважением относится к Германии. Мы не всегда во всем согласны с немецкой политикой, но мы уважаем Германию, как государство, как партнера. И для нас абсолютно очевидно, что глава государства, президент ФРГ, является одним из символов этого государства, и мы с таким же уважением относимся к институции федерального президента", - подчеркнул Кулеба.

Министр также выразил сожаление по поводу того, что сообщение одного из немецких медиа со ссылкой на источник привело к такой непростой ситуации.

"В дипломатии есть много рабочих моментов, которые касаются согласования форматов визитов, ожидаемых результатов визитов, и когда эту работу делают только дипломаты, то мы всегда находим взаимоприемлемые развязки. Когда нюансы рабочих процессов попадают в СМИ или когда в СМИ появляется непроверенная информация, возникают публичные дискуссии, публичные скандалы, публичные эмоции, которые мешают работе и создают негативный фон", - отметил глава МИД Украины.

"Именно такую ситуацию мы сейчас имеем с Германией. Мне жаль, что сообщение от одного из немецких медиа со ссылкой на источник привело к такой непростой ситуации, которую мы сейчас имеем", - сказал Кулеба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az