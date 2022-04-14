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Здравоохранение 14.04.2022 16:43

В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен у 15 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 15 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 320, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 16 случаев.

За сутки скончался один человек (накануне - 1). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 705, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 440 человек (+ 24 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 175 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 8 тестов на коронавирус против 4 тыс. 343 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 759 тыс. 211 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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