В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен у 15 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 15 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 320, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 16 случаев.

За сутки скончался один человек (накануне - 1). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 705, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 440 человек (+ 24 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 175 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 8 тестов на коронавирус против 4 тыс. 343 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 759 тыс. 211 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде