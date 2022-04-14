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Макроэкономика 14.04.2022 17:02

Международные резервы РФ с 1 по 8 апреля выросли на $2,9 млрд

Международные резервы России на 8 апреля составили $609,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 1 апреля международные резервы равнялись $606,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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Тэги: РОССИЯ, ЗОЛОТО, ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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