Международные резервы РФ с 1 по 8 апреля выросли на $2,9 млрд

Международные резервы России на 8 апреля составили $609,4 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 1 апреля международные резервы равнялись $606,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,9 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
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