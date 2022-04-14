Налогоплательщики в Азербайджане посредством ККА нового поколения в I квартале увеличили объем совершенных операций на 38%

Налоговые органы Азербайджана до сих пор установили 58,095 тыс. контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе (ГНС).

«Оборот по ним в январе-марте 2022 года составил 4,3 млрд манатов, что на 38,1% превышает показатель первого квартала 2021 года», - отметили в службе.

График работ по установке контрольно-кассовых аппаратов был утвержден кабинетом министров и состоит из 4 этапов. К концу 2022 года все кассовые аппараты в стране будут заменены на кассовые аппараты нового поколения.

Б.Рустамбеков