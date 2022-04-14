НБКО «International» разместило облигации на 2 млн манатов, заявки подали 7 инвесторов

НБКО ЗАО «International» разместило облигации на 2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже (БФБ), на площадке которой осуществлено размещение ценных бумаг.

«В ходе аукциона 7 инвесторов подали 7 заявок на приобретение ценных бумаг. Общий объем заявок, поданных инвесторами, составил 2 млн манатов. По итогам аукциона был размещен весь объем выставленных на него облигаций - 2 млн манатов», - подчеркивает БФБ.

Облигации эмитируются со сроком обращения 18 месяцев – до 6 октября 2023 года.

Эмиссия разделена на 2 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

Доходность по облигациям составляет 14%, выплаты - ежемесячно.

Андеррайтером размещения выступило ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance".

НБКО ЗАО «International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Председатель правления – Ниджат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 3 млн манатов, активы – 14 млн 733,326 тыс. манатов (на конец 2020 года).

Х.Насирзаде