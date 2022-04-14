Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8553 RUR   0.0207 GBR   2.2336 TRY   0.1165

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 14.04.2022 17:18

НБКО «International» разместило облигации на 2 млн манатов, заявки подали 7 инвесторов

НБКО ЗАО «International» разместило облигации на 2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже (БФБ), на площадке которой осуществлено размещение ценных бумаг.

«В ходе аукциона 7 инвесторов подали 7 заявок на приобретение ценных бумаг. Общий объем заявок, поданных инвесторами, составил 2 млн манатов. По итогам аукциона был размещен весь объем выставленных на него облигаций - 2 млн манатов», - подчеркивает БФБ.

Облигации эмитируются со сроком обращения 18 месяцев – до 6 октября 2023 года.

Эмиссия разделена на 2 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

Доходность по облигациям составляет 14%, выплаты - ежемесячно.

Андеррайтером размещения выступило ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance".

НБКО ЗАО «International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Председатель правления – Ниджат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 3 млн манатов, активы – 14 млн 733,326 тыс. манатов (на конец 2020 года).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


TBC Kredit разместила облигации на 3 млн манатов TBC Kredit планирует эмиссию облигаций на 3 млн манатов НБКО Embafinans планирует размещение облигаций на 1,5 млн манатов Акционеры FinEx Kredit в январе обсудят новую эмиссию облигаций Embafinans разместила облигаций на 1,5 млн манатов, весь объем эмиссии приобрели 7 инвесторов НБКО Embafinans планирует размещение облигаций на 1,5 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az