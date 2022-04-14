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ТЭК 14.04.2022 18:36

Путин поручил сформировать пакет заказов на импортозамещающие технологии в нефтегазовой отрасли

В России необходимо сформировать пакет заказов на создание технологичной продукции для нефтегазовой отрасли, которая нуждается в импортозамещении, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о текущей ситуации в нефтегазовом секторе.

"Считаю правильным проработать варианты консолидации спроса и ресурсов в этой сфере, сформировать, своего рода, общие пакеты заказов на проектирование и изготовление именно той продукции, техники и оборудования, которая необходима всем нашим энергетическим компаниям", - сообщил Путин. Он отметил, что для стимулирования импортозамащения в нефтегазовой и нефтехимической промышленности необходимо четко понимать потребности и интересы компаний отрасли.

Как сообщалось, Евросоюз в последнем пакете санкций ограничил поставки в Россию оборудования для переработки нефти и сжижения природного газа, а также расширил перечень технологий для нефтегазовой отрасли, подпадающих под запрет импорта в РФ.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕГАЗ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ


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