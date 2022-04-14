Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8553 RUR   0.0207 GBR   2.2336 TRY   0.1165

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 14.04.2022 19:59

Контейнерооборот в российских портах в марте упал на 22%, на северо-западе - на 44%

Контейнерооборот морских портов РФ в марте 2022 года составил 385,143 тыс. TEU, что на 21,9% меньше показателя марта 2021 года, говорится в материалах "Морцентр-ТЭК".

В Балтийском бассейне перевалка контейнеров в марте рухнула на 43,7%, до 123,488 тыс. TEU против 219,471 тыс. TEU тыс. в марте 2021 года. В Азово-Черноморском бассейне перевала контейнеров сократилась на 25%, до 64,4 тыс. TEU. Рост перевалки на Дальнем Востоке составил 3,8%, до 181 тыс. TEU.

Терминалы Большого порта Санкт-Петербург в марте сократили перевалку контейнеров на 44,5%, до 101,145 тыс. TEU. В порту Новороссийск контейнерооборот сократился на 24,4%, до 64,352 тыс. TEU. В порту Калининград перевалка контейнеров упала на 36,4%, до 21,77 тыс. TEU. Рост контейнерооборота во Владивостоке составил 2,7%, до 106,298 тыс. TEU.

В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество груженых контейнеров в марте в РФ сократилось на 30,6%, до 273,912 тыс. TEU, количество порожних - выросло на 13,1%, до 111,231 тыс. TEU. В экспортном направлении было перегружено 156,629 тыс. TEU (-23,3%), в импорте - 147,284 тыс. TEU (-29,5%), в транзите - 3,442 тыс. TEU (-79,4%), в каботаже - 77,788 тыс. TEU (+23,1%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПОРТЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, МАРТ


Похожие новости


Еврокомиссия готовится запретить судам под российским флагом входить в морские порты ЕС - премьер Литвы Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края за 8 мес. снизился на 5%, зерновых в целом - на 1% Перевалка белорусских нефтепродуктов через порты РФ в апреле превысит план на 100 тыс. тонн - Мишустин Новороссийск приостановил отгрузку нефти из-за шторма Порты переваливают нефть по графику, SOCAR трижды останавливала прокачку нефти по техпричинам Шторм в Новороссийске продлится до конца недели, 28 августа отгрузка нефти остановлена

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az