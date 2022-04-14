Контейнерооборот в российских портах в марте упал на 22%, на северо-западе - на 44%

Контейнерооборот морских портов РФ в марте 2022 года составил 385,143 тыс. TEU, что на 21,9% меньше показателя марта 2021 года, говорится в материалах "Морцентр-ТЭК".
В Балтийском бассейне перевалка контейнеров в марте рухнула на 43,7%, до 123,488 тыс. TEU против 219,471 тыс. TEU тыс. в марте 2021 года. В Азово-Черноморском бассейне перевала контейнеров сократилась на 25%, до 64,4 тыс. TEU. Рост перевалки на Дальнем Востоке составил 3,8%, до 181 тыс. TEU.
Терминалы Большого порта Санкт-Петербург в марте сократили перевалку контейнеров на 44,5%, до 101,145 тыс. TEU. В порту Новороссийск контейнерооборот сократился на 24,4%, до 64,352 тыс. TEU. В порту Калининград перевалка контейнеров упала на 36,4%, до 21,77 тыс. TEU. Рост контейнерооборота во Владивостоке составил 2,7%, до 106,298 тыс. TEU.
В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество груженых контейнеров в марте в РФ сократилось на 30,6%, до 273,912 тыс. TEU, количество порожних - выросло на 13,1%, до 111,231 тыс. TEU. В экспортном направлении было перегружено 156,629 тыс. TEU (-23,3%), в импорте - 147,284 тыс. TEU (-29,5%), в транзите - 3,442 тыс. TEU (-79,4%), в каботаже - 77,788 тыс. TEU (+23,1%).
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