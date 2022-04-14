Цены на нефть замедлили снижение, Brent - $108,23 за баррель

Нефтяные фьючерсы замедлили снижение на торгах в четверг, но остаются в минусе после роста до двухнедельного максимума накануне на фоне опасений по поводу глобального спроса на топливо.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 дешевеют на $0,55 (0,51%) - до $108,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,75 (0,72%) - до $103,50 за баррель.

В среду Brent подорожала на 4%, WTI выросла в цене на 3,6%.

Ранее Международное энергетическое агентство понизило на 260 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году. Агентство ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,9 млн б/с - до 99,4 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос на нефть в мире в 2022 году увеличится на 2,1 млн б/с.

Ухудшение прогноза вызвано жесткими мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции в Китае.

"Правительственные интервенции в энергетический сектор, отказ компаний от российской нефти и хаотичные покупки в последние недели изменили краткосрочный прогноз", - отметили аналитики RBC Capital Markets. Они ожидают сохранения волатильности в ближайшее время на фоне высвобождения из стратегических резервов США и стран-союзниц 240 млн баррелей нефти.

Тем временем накануне стало известно, что американские запасы нефти за прошлую неделю увеличились на 9,38 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали гораздо более умеренного повышения на 1 млн баррелей.

Резкий рост резервов частично объясняется внезапным снижением уровня загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в США, что также вызвало сокращение запапсов бензина и дистиллятов, цитирует MarketWatch Тайлера Ричи из Sevens Report Research.