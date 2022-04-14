США уже ввели основные санкции против РФ, теперь нужно следить за их соблюдением - Белый дом

Власти США считают, что уже ввели основную часть санкций против РФ, и теперь необходимо добиваться их выполнения, заявил в четверг советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы считаем, что приняли основные санкции, а в ближайшие дни мы сосредоточим наше внимание на попытках избегать их действия", - приводят западные СМИ слова Салливана на форуме "Экономический клуб" в Вашингтоне.

По его словам, в предстоящие две недели администрация США объявит об мерах по выявлению тех, кто помогает РФ обойти санкции.

"Я думаю, в ближайшие одну-две недели мы объявим о тех, кто способствует обходу санкций как в России, так и за ее пределами", - подчеркнул советник.