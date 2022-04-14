Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8553 RUR   0.0207 GBR   2.2336 TRY   0.1165

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 14.04.2022 19:10

США уже ввели основные санкции против РФ, теперь нужно следить за их соблюдением - Белый дом

Власти США считают, что уже ввели основную часть санкций против РФ, и теперь необходимо добиваться их выполнения, заявил в четверг советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы считаем, что приняли основные санкции, а в ближайшие дни мы сосредоточим наше внимание на попытках избегать их действия", - приводят западные СМИ слова Салливана на форуме "Экономический клуб" в Вашингтоне.

По его словам, в предстоящие две недели администрация США объявит об мерах по выявлению тех, кто помогает РФ обойти санкции.

"Я думаю, в ближайшие одну-две недели мы объявим о тех, кто способствует обходу санкций как в России, так и за ее пределами", - подчеркнул советник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ЗАДАЧИ


Похожие новости


США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении РФ В Пентагоне заявили, что канал связи по деконфликтации вокруг Украины в последнее время не использовался РФ вводит санкции против 398 членов палаты представителей Конгресса США Байден продлит на год режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за России США призывают другие страны не закупать дополнительные энергоносители и вооружение у РФ - Блинкен США могут вслед за ЕС запретить импорт из РФ древесины и изделий из нее

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az