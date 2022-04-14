США уже ввели основные санкции против РФ, теперь нужно следить за их соблюдением - Белый дом

Власти США считают, что уже ввели основную часть санкций против РФ, и теперь необходимо добиваться их выполнения, заявил в четверг советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы считаем, что приняли основные санкции, а в ближайшие дни мы сосредоточим наше внимание на попытках избегать их действия", - приводят западные СМИ слова Салливана на форуме "Экономический клуб" в Вашингтоне.
По его словам, в предстоящие две недели администрация США объявит об мерах по выявлению тех, кто помогает РФ обойти санкции.
"Я думаю, в ближайшие одну-две недели мы объявим о тех, кто способствует обходу санкций как в России, так и за ее пределами", - подчеркнул советник.
В МИД РФ заявляют о решимости содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном
В Италии собираются задействовать беженцев из Украины для решения проблемы нехватки сезонных работников на курортах
Pfizer и BioNTech намерены получить одобрение бустерной дозы вакцины от COVID-19 для детей от 5 лет в США
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
В Вашингтоне решают, направлять ли представителей США на Украину - Байден
США активизируют передачу Украине разведданных
Ущерб экономике Казахстана от санкций к РФ, повреждения КТК может превысить $660 млн
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Студент Бакинской высшей школы нефти поступил в докторантуры четырех университетов США
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ