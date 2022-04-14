Доходы Азербайджана в I квартале 2022г от приватизации и сдачи в аренду госимущества превысили 15 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду государственного имущества в январе-марте 2022 года составили 15,2 млн манатов ($8,94 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.
"В январе-марте 2022 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 8,8 млн манатов. Кроме того, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества составили 6,4 млн манатов", - отметили в Службе.
В первом квартале 2022 года было проведено 19 аукционов по приватизации госимущества. На аукционах были приватизированы акции 10 акционерных обществ, 6 малых государственных предприятий и 174 автомобиля.
За 3 месяца также заключено 653 договора аренды нежилых площадей. Из них 226 относятся к нежилым помещениям и 427 к земельным участкам.
Х.Насирзаде
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