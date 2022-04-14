Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8553 RUR   0.0207 GBR   2.2336 TRY   0.1165

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.04.2022 20:16

США активизируют передачу Украине разведданных

Администрация США увеличивает масштабы передачи разведданных Украине, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"Мы внесли изменения в наши руководящие принципы, чтобы... способствовать передаче разведданных Украине", - заявил CNN сотрудник американской разведки.

Он добавил, что США продолжат "интенсивную передачу своевременной информации" Украине, в том числе в районах, которые не контролировались Киевом и до начала спецоперации РФ на Украине.

CNN отмечает, что за последние несколько недель на фоне ситуации вокруг Украины США ослабили ограничения, связанные с передачей разведданных украинской стороне.

Накануне президент США Джо Байден объявил, что одобрил новый пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, РАЗВЕДКА, ПЕРЕДАЧА


Похожие новости


В Вашингтоне решают, направлять ли представителей США на Украину - Байден США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении РФ В Пентагоне рассказали, какое вооружение США передадут Украине Байден сообщил об одобрении военной помощи Украине на $800 млн Байден обсудил с Зеленским поддержку Украине со стороны США Зеленский и Байден обсудили пакет оборонной и макрофинансовой поддержки Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az