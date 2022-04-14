США активизируют передачу Украине разведданных

Администрация США увеличивает масштабы передачи разведданных Украине, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"Мы внесли изменения в наши руководящие принципы, чтобы... способствовать передаче разведданных Украине", - заявил CNN сотрудник американской разведки.

Он добавил, что США продолжат "интенсивную передачу своевременной информации" Украине, в том числе в районах, которые не контролировались Киевом и до начала спецоперации РФ на Украине.

CNN отмечает, что за последние несколько недель на фоне ситуации вокруг Украины США ослабили ограничения, связанные с передачей разведданных украинской стороне.

Накануне президент США Джо Байден объявил, что одобрил новый пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.