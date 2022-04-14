Минэнерго Литвы: решение об отказе от российского газа будет долгосрочным

Литва, в начале апреля полностью отказавшаяся от импорта газа из России, намерена закрепить это решение в законодательных актах, и это значит, что оно будет долгосрочным, утверждает министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
"Все документы готовятся по поводу полной остановки импорта из России (...). В долгосрочной перспективе мы все равно закрепим это и в правовых актах", - заявил Крейвис новостному порталу 15min.lt в четверг.
По словам министра, в настоящее время поставки российского газа в Литву невозможны, поскольку для них не будут выделяться мощности трубопровода.
Крейвис повторил, что мощности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) хватит для всей Литвы, в том числе для крупнейшего в стране импортера природного газа - производителя азотных удобрений Achema.
В начале апреля завод Achema объявил, что в ближайшее время не планирует покупать газ у "Газпрома". До этого предприятие закупало российский газ, который транспортировался как по трубопроводу, так и небольшими газовозами, заказанными у "НОВАТЭКа". Прием грузов последнего через Клайпедский СПГ-терминал был приостановлен в начале марта на фоне волны европейских санкций против РФ.
В начале апреля Крейвис заявил, что правительство примет "соответствующие решения" в отношении тех компаний, которые в будущем решат покупать российский газ.
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